Alternativas naturais ajudam a aliviar os sintomas da sinusite

Com a qualidade do ar cada vez mais baixa, devido à poluição e falta do verde nos grandes centros urbanos, cada vez mais pessoas apresentam complicações respiratórias, entre asma, rinite e a incômoda sinusite.

Vale ressaltar, que o clima seco, como o da atual estação, outono, também acaba agravando estes quadros, visto que a umidade do ar sofre uma queda abrupta e o sistema respiratório fica mais fragilizado quando é submetido ao ar seco.

Segundo especialistas, a baixa umidade do ar resseca as mucosas do organismo, que são responsáveis pela defesa contra vírus e bactérias, deixando o indivíduo mais vulnerável.

Ainda de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 40% da população mundial sofre com algum tipo de doença respiratória.

Diante dessa realidade, buscar alternativas naturais e caseiras, a fim de fugir dos perigos da automedicação, pode ser uma solução estratégica para aliviar os sintomas de doenças como a sinusite.

1. Assepsia das narinas

Para aliviar a congestão nasal ocasionada pela sinusite, uma solução caseira pode garantir a assepsia do local, inclusive, a expelir todo o catarro.

Para isso, basta misturar uma colher de sal em um copo de água filtrada. Esta solução deve ser esguichada diretamente no nariz com o auxílio de uma seringa. Em seguida assue o nariz, a fim de eliminar todas as impurezas. Também é possível realizar o mesmo procedimento com soro fisiológico.

O indicado é realizar esta ação duas vezes ao dia.

2. Vaporização de ervas

As ervas têm poderes curativos e já são usadas em diversos tratamentos alternativos como na aromaterapia, fitoterapia, entre outras práticas integrativas.

Para ajudar no descongestionamento nasal e ainda atenuar a dor no rosto provocada pela sinusite, nada melhor do que aspirar o vapor de ervas funcionais, como a camomila que tem efeito calmante e do eucalipto, que possui propriedades expectorantes.

Utilizar as ervas secas ou in nature é ainda mais eficiente do que óleos essenciais, portanto, coloque uma porção delas em uma bacia com água quente e inale toda a fumaça. Repita o procedimento três vezes ao dia.

3. Use umidificadores de ar

Quem tem sinusite deve contar sempre com um bom umidificador de ar. Isso porque o aparelho ajuda a elevar o nível de água no ar, que ajuda a hidratar as vias respiratórias, reduzindo o desconforto da região.

Quem não conta com um umidificador, pode adotar a estratégia caseira de colocar uma bacia d’água ao lado da cama na hora de dormir, pois isso também ajuda a manter a umidade do ar no cômodo.

Além dessas dicas naturais para aliviar os sintomas da sinusite, também é preciso investir em uma alimentação funcional e na hidratação intensa.

Beba mais de 2 litros de água por dia e priorize refeições mornas. Caldos e sopas, além de aliviar a sensação de congestionamento, também reduzem a irritação na mucosa nasal.

Alimentos como gengibre, frutas cítricas, alho e hortelã, também são grandes aliados do sistema respiratório, portando, durante os momentos de crise, nada melhor do que apostar nestes recursos 100% naturais.