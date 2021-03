Álvaro foge para escapar da prisão e termina traído por comparsa · .

Álvaro (Irandhir Santos) será traído por seu maior aliado em Amor de Mãe. Após ter seus negócios ilegais com Belizário (Tuca Andrada) denunciados à polícia, o vilão da novela das nove se esconderá das autoridades. Porém, ele será passado para trás por quem menos espera. Lucas (Nando Brandão) cortará laços com o bandido e revelará sua localização a Vitória (Taís Araujo).

A ruína do presidente da PWA começará na próxima sexta (2) no folhetim de Manuela Dias. A essa altura da trama, Sandro (Humberto Carrão) terá entregado à polícia o livro-caixa do ex-PM com todas as transações financeiras envolvendo os negócios sujos entre o capanga e o ricaço.

Dois meses se passarão na trama, e as autoridades estarão à procura de Álvaro. Esperto, Lucas verá o barco afundar e pedirá demissão do cargo de defensor do marido de Verena (Maria) para se ver livre de qualquer acusação.

O rival de Raul (Murilo Benício) ficará furioso com a história e ordenará que Penha (Clarissa Pinheiro) faça algo contra o personagem de Nando Brandão. Ela assumirá o posto de matadora de aluguel nos últimos capítulos após ter assassinado Belizário.

Enquanto isso, o vilão se esconderá em um local seguro antes de tentar fugir do país. Porém, Lucas se arrependerá ao ser pressionado por Vitória. Sem demora, a mãe de Sandro correrá para confrontar o ex-cliente. Ela acabará ameaçda pelo milionário e tendo de escolher entre denúnciá-lo ou assegurar a segurança de sua família.

Amor de Mãe voltou ao ar somente para mostrar como termina a saga de Lurdes. Essa fase final tem 23 capítulos ao todo e se despedirá do público no próximo dia 9.

Depois, a Globo terá outra reprise no horário nobre: Império (2014), trama escrita por Aguinaldo Silva. A inédita Um Lugar ao Sol, com Cauã Reymond interpretando gêmeos, foi adiada para estrear no segundo semestre deste ano devido ao agravamento da pandemia da Covid-19.

