Alvo de críticas, mãe de Alexandre Pires é eliminada por Daniel do The Voice+ · .

Chegou ao fim a participação de Abadia Pires no The Voice+. Neste domingo (28), ela foi eliminada pelo cantor Daniel, que optou por seguir com Catarina Neves e Fran Marins em seu time na competição. Em sua última passagem pelo palco antes da semifinal, ela havia sido alvo de críticas do público.

Parte dos telespectadores apontaram que Daniel apenas havia salvado a cantora pelo fato de ela ser mãe de Alexandre Pires.

E na semifinal, Abadia guardou sua carta na manga e acatou um pedido de seus fãs: ela cantou Depois do Prazer, um dos maiores sucesso do grupo Só Pra Contrariar, liderado por seu filho. Mas não foi suficiente para se manter na competição musical.

“Agradeço todos vocês, de coração. Só de ter chegado atá aqui foi uma virtória. Me diverti, adorei”, disse Abadia. Além dela, Henriette Fraissat também foi eliminada por Daniel do reality show.

Claudia Leitte foi a segunda jurada a ver seu time se apresentar e definiu a permanência Vera do Canto e Mello e Zé Alexandre. Claudya e Oscar Henriques foram eliminados.

Mumuzinho optou por seguir com Leila Maria e Geraldo Maia em seu time, abrindo mão dos talentos de Angela Máximo e Renato Castelo, que também deixaram o The Voice+.

Dudu França e Sueli Rodrigues foram salvos por Ludmilla e também seguem para a final, deixando Marisa Mel e Miracy de Barros fora do jogo.

