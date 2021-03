Alvo de propostas, presidente do Botafogo vê Matheus Babi ‘muito desmotivado’

Com propostas de Fluminense e Athletico Paranaense, o atacante Matheus Babi está cada vez mais próximo de deixar o Botafogo. Segundo o presidente do Alvinegro, Durcesio Mello, em entrevista à “Rádio Bandeirantes”, o jogador está “muito desmotivado” no clube. O futuro do jovem deve ser definido nos próximos dias.

– Botafogo tem 10% dos direitos econômicos e 30% de taxa de vitrine. Eu adoraria esperar até o final do ano, mas o jogador está muito desmotivado e não adianta ter jogador desmotivado. Tem vários clubes perguntando sobre o Babi, é um jogador que atrai, tem seus apelos. Não tenho poder nenhum para vender o Matheus Babi porque só temos 40%. O Serra Macaense tem 60% e vai definir. Tem propostas de Fluminense e Athletico. De Palmeiras e Corinthians não – disse Durcesio.

​Os representantes do jogador vem ao Rio de Janeiro para definir os próximos passos. Os valores do Athletico foram maiores, com pagamento à vista, enquanto o Fluminense oferece menos dinheiro, mas Botafogo manteria uma porcentagem de uma eventual venda futura. Vale ressaltar que o Alvinegro possui, atualmente, 40% de Babi por taxa de vitrine.