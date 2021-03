Amiga de Juliette opina sobre postura da sister no BBB21: ‘Ela está fazendo um jogo limpo e justo, sem passar por cima de ninguém’ | fora da casa

Quem acompanha à essa edição do Big Brother Brasil de pertinho, já sabe que, no começo, o público chamava a união entre Gilberto, Juliette e Sarah de “G3”. Mas, há algumas semanas, o trio vem se desentendendo e, na opinião de Camila, a aliança perdeu o sentido. “Acredito que, para ela, de agora em diante, o ‘G3’ perdeu totalmente o sentido. Certamente, ela irá manter uma boa relação, mas nada como era antes”.

Os rumos do G3: Famílias de Gilberto, Juliette e Sarah repercutem ‘DRs’ dos amigos e imaginam destino dos três no BBB21

E, para a amiga de Juliette, mesmo com todas as desavenças, não deve ter sido fácil para a paraibana votar em Sarah:

No programa ao vivo de domingo, 28/3, quando recebeu a notícia de que teria um contragolpe, a emparedada ficou dividida entre Gilberto e Rodolffo. No fim, a advogada acabou escolhendo o goiano. O que será que ela sentiu nesse momento?

“Acredito que ela não puxou o Gilberto como forma de agradecimento ao que ele fez na semana passada de tirá-la do Paredão. Mas, também, porque ela ainda sente muito carinho e consideração a tudo que ele fez por ela no início do jogo, quando todos viraram contra ela”, opinou Camila.