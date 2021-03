Ana Maria Braga admite que terá um substituto para Louro José no Mais Você · .

Ana Maria Braga participou remotamente do Se Joga na tarde deste sábado (27) e confirmou para Fernanda Gentil o que muitas pessoas vinham especulando desde a morte de Tom Veiga (1973-2020): o Mais Você terá um substituto para o personagem Louro José.

Sem dar detalhes de quando isso ocorrerá e se o mascote de seu programa será o mesmo que a acompanhou por 25 anos na TV, ela manifestou sua vontade de ter um novo companheiro.

“Eu tô com o espaço aqui dele, e eu devo te confesar que eu não sei ainda. E eu espero que quando isso acontecer a gente possa se falar de novo, tá bom? Mas eu acho que vai acontecer”, disse a veterana.

Enquanto respondia a pergunta de Fernanda, Ana se posicionou na bancada que foi armada ao lado da cozinha de seu novo estúdio, em São Paulo, um espaço muito semelhante ao que Louro José ocupava na casa de vidro, instalada no meio da mata dos Estúdios Globo.

O ambiente foi projetado justamente para a possibilidade de Ana vir a ter um novo mascote, mas até hoje não foi utilizado por nenhum outro profissional. Em sua participação, Ana aproveitou para comentar como surgiu a ideia de ter o papagaio no programa.

“Na passagem de programa, eu vinha de um programa infantil, e falei: ‘Quem sabe se eu tivesse um boneco, uma coisa para interagir com as crianças nessa passagem?’ A criança ia parar pra ver, automaticamente a mãe ia acabar chegando, que era meu público alvo. Lá em casa eu tinha um louro, chamado Louro José. José é o meu pai. E depois disso eu tive a felicidade de encontrar o Tom [Veiga] na minha vida”, comentou Ana Maria Braga.

