Ana Maria Braga desabafa sobre mortes na pandemia antes de entrevistar Sarah · .

Ana Maria Braga começou o Mais Você desta quarta-feira (31) falando sobre as mortes por Covid-19 no Brasil. O desabafo da apresentadora foi visto pelos internautas como uma indireta para Sarah Andrade, que seria entrevistada instantes depois no programa. A eliminada da semana do BBB21 causou polêmica por revelar no confinamento que curtiu festas e aglomerações durante a pandemia.

A apresentadora mostrou uma foto do céu de uma cidade do Brasil na tarde de terça-feira (30) enquanto rolava um temporal. De um lado da imagem, publicada no jornal O Globo, o céu estava escuro, cheio de nuvens. Já no outro lado formou-se um arco-íris. Ela afirmou que a parte colorida do registro simbolizava a esperança da população de que a pandemia chegará ao fim.

Na sequência, a veterana mandou um recado àqueles que seguem descumprindo as normas de isolamento.

“Os tempos atuais são só de cuidados que todos têm que ter na pandemia. Dá um pouco de desespero em todos nós que respeitamos todas as medidas de isolamento, o uso de máscaras, de lavar as mãos. A gente vê tanta gente ainda…”, disse ela, sem completar a frase, que muitos entenderam como uma crítica a quem tem aglomerado.

“A gente sabe que essa vacina não vai chegar aos milhões de brasileiros tão cedo. Então, a gente fica na torcida para que essas poucas pessoas [que serão vacinadas] entendam que todos precisam dar atenção a isso”, completou.

Ana Maria ainda escancarou um dos problemas mais graves enfrentados pela população na pandemia. “Mais de 6.300 pessoas no país aguardam vagas na UTI. Se coloque nessa situação, no lugar de alguém, que chega pedindo socorro na porta de um hospital”, pediu.

Ela também passou um sermão às vésperas do feriado da Páscoa, data em que as pessoas costumam se reunir: “Nem que você não se importe com você, mas se importe com o outro. Vem o feriado de Páscoa aí, veja se vale a pena [se aglomerar]. Não adianta a pessoa chegar bonita, cheirosa, tomada banho. Isso não significa que a pessoa não esteja infectada. É um inimigo invisível”.

Nos últimos dias da participação de Sarah no BBB21, a consultora de marketing digital deu declarações duvidosas sobre a pandemia. Ela debochou da doença causada pelo coronavírus, com um discurso negacionista, disse algumas vezes que participou de aglomerações no Revéillon e revelou que gosta do presidente Jair Bolsonaro.

Pedido de desculpas

Após a repercussão do assunto nas redes sociais, Ana Maria Braga encerrou o Mais Você questionando Sarah sobre as declarações dela a respeito da pandemia. “Você tinha feito comentários lá [na casa] não levando a pandemia muito a sério, disse até que tinha ido a festas durante o período de pandemia, falou que não tinha pegado Covid-19 porque Deus te ama…”, iniciou.

Ela ainda mostrou o posicionamento da equipe da sister, que reprovou os comentários dela sobre o assunto e disse que ela pediria desculpas quando deixasse o programa.

Sarah, então, seguiu o protocolo sugerido pelos administradores de sua carreira pós-BBB e se desculpou pelas falas de mau gosto. Ela ainda tentou se justificar dizendo que as festas as quais compareceu eram regulamentadas.

“A única coisa que eu tenho para fazer é pedir desculpas do fundo do meu coração às vítimas, às famílias dessas vítimas. Quando eu entrei no programa a pandemia estava melhorando. Fui a festas regulamentadas. Não fui a festas que não foram aprovadas pelo governo. Mas isso não tira o meu erro”, declarou.

