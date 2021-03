Após fechar com atacante brasileiro de graça, Jesus mira pacotão de reforços; veja nomes

Após uma temporada com mais baixos do que altos, o Benfica quer fazer bonito na próxima campanha e já vem se reforçando. Segundo informações do jornal português “A Bola“, os Encarnados já asseguraram a contratação do atacante brasileiro Rodrigo Pinho, destaque do Marítimo e que chega de graça, mas o técnico Jorge Jesus quer mais.

Revelado pelo Bangu e desde 2015 em Portugal, Pinho é o artilheiro isolado do Marítimo na temporada. Apesar de o seu clube ocupar a lanterna do Campeonato Português, o atacante tem 15 gols marcados em 19 jogos pela equipe na temporada e por isso chamou a atenção do Benfica que tratou de assegura a sua contratação o quanto antes.

Com contrato no fim com o clube da Ilha da Madeira, Pinho acertou sem custos com os lisboetas e chegará na próxima temporada. Para contratá-lo, o Benfica pagou 800 mil euros (R$ 5,4 milhões, nas cifras atuais) em luvas ao jogador de 29 anos, que terá salário anual de 500 mil euros (R$ 3,37 milhões).

Além do brasileiro, outros três jogadores do Famalicão estão na mira dos Encarnados para a próxima temporada. O primeiro da lista é o zagueiro português Rúben Vinagre, atualmente emprestado pelo Wolverhampton. Como ainda tem apenas 21 anos, existe a possibilidade de ele ser novamente negociado por empréstimo pelos ingleses, com o Estádio da Luz entre os possíveis destinos.

Logo em seguida, está o goleiro brasileiro Luiz Júnior, de 20 anos, que também está em fim de contrato com o clube português, onde é titular absoluto. Por último, o meia uruguaio Manuel Ugarte, de 19 anos, também interessa o Benfica.

Contratado por 3 milhões de euros (R$ 20,3 milhões, nas cifras atuais) junto ao Fénix, do Uruguai, no início da atual temporada, o jogador vem impressionando de forma positiva a diretoria lisboeta. Ugarte, inclusive, já vem sendo lembrado pelo técnico Óscar Tabarez nas recentes convocações para a seleção do Uruguai.

Vale lembrar que, apesar do interesse do Benfica no trio, o clube ainda não enviou nenhuma proposta oficial a nenhum dos jogadores, uma vez que aguarda para conhecer quais serão as condições para contratá-los para a próxima temporada. Todos, porém, têm aval de Jorge Jesus.

Eliminado da Champions League e da Europa League, o Benfica ocupa a terceira colocação da Liga NOS, com 51 pontos e a 13 de distância do Sporting, que lidera a competição. Portanto, no momento, a única chance real de título para o clube da capital portuguesa na temporada é na Taça de Portugal, onde a equipe encara o Braga na decisão, que acontecerá somente no dia 23 de maio.