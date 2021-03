Após gravidez secreta, atriz Emma Stone dá à luz seu primeiro filho · .

A atriz Emma Stone deu à luz seu primeiro filho com Dave McCary no último dia 13 em Los Angeles, nos Estados Unidos. A artista manteve a gravidez em segredo e se mostrou discreta nos últimos nove meses. Ainda não foi divulgado se a intérprete de Cruella, vilã do filme 101 Dálmatas, é mamãe de uma menina ou de um menino.

As informações sobre o nascimento do bebê foram publicadas pelo site TMZ. Em todo o período da gravidez, a vencedora do Oscar –como melhor atriz por La La Land: Cantando Estações (2017)– não falou publicamente sobre a gestação do primeiro herdeiro. Contudo, ela foi fotografada recentemente exibindo o barrigão durante passeio por Los Angeles.

Emma Stone e Dave McCary se conheceram quando ela apresentava o Saturday Night Live (SNL) em meados de 2017, enquanto o escritor e roteirista dirigia um esboço gravado para o episódio. Ambos mantiveram seu relacionamento em segredo durante um bom tempo, até que assumiram publicamente o namoro no Screen Actors Guild Awards de 2019.

Em setembro 2020, eles foram vistos usando alianças, o que fez com que surgissem os boatos de que eles teriam se casado secretamente.