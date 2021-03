Após incerteza sobre jogo contra São Bento, auxiliar de Abel nega interferência no desempenho

O jogo entre Palmeiras e São Bento, enfim disputado na noite desta quarta-feira, foi antecedido por incerteza e confusão no Campeonato Paulista. No entanto, de acordo com João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, a situação não teve qualquer tipo de interferência no desempenho da equipe durante o empate em Volta Redonda.

Inicialmente marcado para o Estádio Walter Ribeiro, o jogo acabou transferido para a Arena Independência após o acionamento da fase emergencial do Plano São Paulo de combate à covid-19. Com a tentativa em Belo Horizonte inviabilizada, a FPF marcou a partida às pressas para o Estádio da Cidadania

“Não interferiu no desempenho da equipe, mas é normal que mexa um pouquinho no dia a dia. Viaja, não viaja? Espera. O jogo não é terça, é quarta. Mexe um pouquinho com todos nós, mas não interferiu no desempenho da equipe”, declarou João Martins.

Pouco após a expulsão do goleiro Weverton, o São Bento saiu na frente por meio de Diego Tavares. Ainda no primeiro tempo, o Palmeiras empatou com Gustavo Gomez. Na etapa complementar, os dois times criaram chances, mas o empate prevaleceu.

“Depois de ficarmos com 10 jogadores, fizemos um pouco de jogo mais direto, mas porque a partida exigia. O adversário tinha superioridade pelo meio e tentamos explorar as laterais. Muitas vezes, com passe em variação e nas costas dos zagueiros. Os jogadores estiveram muito bem ao desempenhar essas funções”, elogiou o auxiliar.

Com oito pontos, o Palmeiras figura na primeira colocação do Grupo C, já que leva vantagem sobre o Red Bull Bragantino no saldo de gols. A quinta rodada do Campeonato Paulista, ainda indefinida, prevê o clássico contra o São Paulo, no Allianz Parque.