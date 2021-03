Após revolta de Cristiano Ronaldo, sérvio ‘trolla’ português do United com surpresa no vestiário

Após o polêmico gol de Cristiano Ronaldo não validado no empate em 2 a 2 entre Portugal e Sérvia, pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022, Nemanja Matic, que não esteve em campo na partida do último sábado (27), resolveu “trollar” o craque português e também seu companheiro de Manchester United Bruno Fernandes. Através das redes sociais, o meio-campista faz uma piada com o lance.

Em publicação no Instagram, Matic colou uma foto editada do lance nos vestiários do centro de treinamento do clube inglês, exatamente no local reservado a Bruno Fernandes e escreveu: “Exatamente na linha. Tudo certo agora?”, escreveu o sérvio, que marcou Fernandes e Cristiano Ronaldo na postagem.

Na foto, Matic recortou a linha do gol e a colocou um pouco mais à frente do traçado original, com o intuito de brincar com a polêmica. Até o momento, porém, nenhum dos dois jogadores portugueses respondeu a brincadeira.

Bruno Fernandes (esq.) e Cristiano Ronaldo (dir.) durante partida pela Liga das Nações com Portugal Getty Images

No lance, o zagueiro sérvio tirou a bola que aparenta já ter ultrapassado a linha da trave, mas a arbitragem não confirmou o gol para os portugueses, gerando revolta no camisa 7 e polêmica em parte da imprensa europeia. (Veja abaixo).

Reprodução / Instagram

Cristiano Ronaldo reclamou com veemência para pedir que o gol fosse assinalado, mas acabou sendo punido com cartão amarelo e deixou o gramado irritado pela não marcação. A partida foi encerrada logo em sequência.

Vale lembrar que, nas eliminatórias, não existe a tecnologia da linha do gol, que permite mostrar instantaneamente se a bola entrou ou não, nem a presença do árbitro de vídeo.

Após a polêmica, o árbitro holandês Danny Makkelie, que nã validou o gol de CR7, se pronunciou. Em entrevista ao jornal português “A Bola”, revelou que pediu desculpas ao técnico de Portugal Fernando Santos e também a todos os portugueses pelo erro cometido.