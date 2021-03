Após ser vacinada, Regina Duarte defende uso de ivermectina contra a Covid-19 · .

Após receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, Regina Duarte voltou a defender o uso da ivermectina e de outros medicamentos recomendados por Jair Bolsonaro –todos rejeitados pela OMS (Organização Mundial da Saúde)– para se curar da doença provocada pelo coronavírus.

Em seu Instagram, a ex-Secretária Especial da Cultura compartilhou neste sábado (27) um vídeo do médico norte-americano Pierre Kory, que ganhou notoriedade durante a pandemia por defender o uso de medicamentos sem eficácias comprovadas para o tratamendo da Covid-19, como a ivermectina, azitromicina e cloroquina.

“Na guerra contra o coronavírus ou Covid-19, ou seja lá que nome a peste tenha, informação é arma poderosa. O golpe está aí, cai quem não se informa. Cai quem aceita ficar só com um tipo de informação. Cada um é responsável por suas opções”, escreveu a atriz na legenda do vídeo.

Horas antes, compartilhou outro vídeo, desta vez com Felipe Titto relatando sua experiência ao tomar o chamado “kit covid”. O ator contraiu a doença após ser flagrado participando de eventos com aglomerações durante o auge da pandemia.

“Não consigo dormir com a consciência em paz se não partilhar este depoimento com vocês. Sinto que precisamos de um contraponto diante dos agressivos e infindáveis anúncios derrotistas que os agentes do vírus vem impondo à nossa gente”, escreveu a atriz em parte de sua postagem.

Defendido à exaustão pelo presidente Jair Bolsonaro e sua equipe, o “kit covid” tem causado efeitos degradantes à saúde de parte da população. De acordo com reportagem recente do jornal O Estado de S.Paulo, pacientes que se submeteram ao uso destes medicamentos agora estão na fila de transplantes para conseguirem um novo fígado.

Confira o vídeo do dia em que Regina Duarte recebeu a primeira dose do imunizante contra a Covid-19: