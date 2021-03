Após tragédia com filho, Terá tem casa incendiada e sofre com castigos · .

RESUMO: Depois de perder Harã (Ricky Tavares), Terá (Júlio Braga) sofrerá por sua casa depois de os homens de Yafeu (Rodrigo Phavanello), o novo governador, atearem fogo nela. Ele descobrirá o incêndio durante uma conversa amorosa com Amat (Regina Sampaio), que desmaiará quando tiver a moradia invadida. O homem decidirá deixar Ur e terá a companhia de sua família em uma jornada em direção à terra de Canaã

Segunda, 29/3 (Capítulo 50)

Amat é auxiliada na cozinha. Abrão chega na casa de sua mãe. Terá repreende Abrão, que se mantém firme sobre Sarai. Nadi discute com Iscá. Nervoso com a proximidade de seu casamento, Ló recebe o apoio de seu tio, Abrão.

Depois de receber um ídolo de Naor, Abrão se revolta e quebra todas as estatuetas. Yafeu, o novo governador de Ur, se prepara para receber a comitiva do Egito. Ele arma uma emboscada contra os visitantes para culpar Terá. Abrão é pressionado a arrumar uma segunda esposa. Ló teme não corresponder as expectativas de Ayla.

No Egito, Agar é prometida para o faraó Amenemhat. O faraó acusa Kanope. Adália escuta falar da cidade de Sodoma. Terá oficializa a união entre Ló e Ayla. Os homens de Yafeu colocam fogo na casa de Terá. No Egito, as esposas do farão, Khen e Aat, participam do julgamento do pai de Agar. Amat e Terá trocam palavras de amor. Eliézer avisa que a casa está pegando fogo.

Terça, 30/3 (Capítulo 51)

Na casa de Terá, todos se desesperam com o incêndio. Durante o julgamento de Kanope, Agar surpreende a todos. Os homens de Yafeu invadem a casa de Terá. Amat desmaia. Milca sente as dores do parto. Aat e Khen opinam sobre o destino de Agar. Milca dá à luz um menino.

Agar é obrigada a assistir a condenação de seu pai. Aat e Khen escolhem a nova função de Agar no palácio. Terá avisa que deixará a cidade de Ur. Adália se despede de Naor. Ayla fica chocada ao saber que Ló não tem riqueza. Yafeu é traído cruelmente por Massá. A caravana de Terá deixa cidade de Ur em direção à terra de Canaã.

Quarta, 31/3 (Capítulo 52)

Massá precisa agir com violência para fugir de Ur. Terá agradece a presença de todos na viagem. Ayla discute com Ló. Sarai volta a pedir para Abrão arrumar outra esposa. Adália e Gate são surpreendidos com um ataque de Ziva. Naor desconfia de Massá. Agar recebe a visita de sua mãe no palácio. Massá segue sua viagem. Aat se aproveita da fragilidade de Agar.

Abrão e Sarai seguem firmes com a caravana de Terá. Agar segue as orientações de Aat. Ló começa a perder a paciência com Ayla. Na cidade de Sodoma, Bera pune cruelmente uma pessoa. Ayla fala de sua vontade de viver em Sodoma e desperta o interesse de Ló. No Egito, Aat dá uma missão inusitada à Agar. Ló e Ayla caem na armadilha de Lotam e Tauro.

Quinta, 1°/4 (Capítulo 53)

Lotam acusa Ló. Aat pressiona Agar a cumprir a missão. Ela desperta a atenção de Anziety. Terá se entende com Lotam. Agar fica frustrada em sua missão. As filhas de Lotam roubam o leite das cabras. Aat humilha Agar. As filhas de Lotam são pegas roubando.

Apavorada, Maresca decide fugir. O faraó e Khen não entendem a atitude impulsiva de Aat. Os homens procuram por Maresca na caverna. Ela é atacada por morcegos no interior do local e grita desesperada. Abrão e Eliézer encontram um tesouro.

Sexta, 2/4 (Capítulo 54)

Abrão fala com Sarai sobre a descoberta que fez na caverna. Agar fica apavorada com o castigo dado por Aat. Terá fica satisfeito com a descoberta de Abrão e dá uma próspera notícia. Helda pede para Adália cuidar de suas filhas. Alom, Gate e Azel se interessam nas meninas. Terá decide adiar a ida à Canaã.

Terá nomeia o vilarejo com o nome de seu filho morto: Harã. Abrão fica magoado com a cobrança do pai. Aat elogia Agar. Deus fala com Abrão e chora. Lúcifer é exaltado pelas pessoas de Sodoma. Aat dá uma nova missão à Agar. Simei e Lotam negociam o casamento dos filhos. Adália se surpreende com Massá. Abrão conta a novidade para Terá.

