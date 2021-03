AppLock: bloqueie aplicativos no seu celular Android

Em certas ocasiões, o padrão de segurança convencional do seu celular Android pode não ser o suficiente e o usuário pode querer uma camada adicional de proteção que vai além de senha, PIN, biometria ou padrão de desenho na tela.

Isso pode acontecer quando você utiliza um celular corporativo que passa por outras pessoas, por exemplo, ou deixa membros da sua família mexerem no aparelho sem que você esteja perto — como uma criança que deseja utilizar o smartphone para jogar, por exemplo, mas pode acabar clicando onde não devia e fazer compras ou acessar documentos privados.

Para esses casos, uma das alternativas é o AppLock, uma ferramenta já consagrada e útil para o sistema operacional móvel da Google.

Conhecendo o serviço

Desenvolvido pela DoMobile e um dos mais elogiados no segmento, o AppLock é um aplicativo que permite a adição de um código de segurança a mais para você acessar serviços, ferramentas ou documentos no seu telefone.

Com ele, você pode adicionar uma senha, um padrão de desenho na tela ou impressão digital nesses arquivos.

AppLock.Fonte: Google Play Store

O serviço opera tanto com aplicativos inteiros, como o seu cliente de email ou lojas online com o seu cartão cadastrado, até arquivos separados por formato — fotos e vídeos, por exemplo. É possível inclusive impedir a instalação ou desinstalação de novos apps ou jogos da Google Play Store.

O AppLock ainda oferece uma espécie de “armadilha”: caso você habilite o uso da câmera do aparelho, ele é capaz de tirar uma foto de quem está tentando acessar sem sucesso dados que estão protegidos pela ferramenta.

Uma das opções possíveis de visual.Fonte: AppLock

Como recurso extra, é possível ainda utilizar um navegador embutido que traz o Modo Anônimo como padrão e garante também a navegação por redes sociais sem rastreio de dados do usuário. O AppLock ainda traz skins personalizadas para mudar o visual da sua proteção no celular (algumas delas pagas) e um modo de economia de energia para ajudar a bateria do aparelho a durar mais.

Como travar um aplicativo?

Depois de baixar o AppLock para Android, abra o aplicativo. Logo na primeira janela, você define um padrão de debloqueio — que, de preferência, deve ser diferente daquele que faz a liberação da tela. Em Configurações > Configurações de desbloqueio, você pode trocar esse código por uma senha diferente.

O primeiro bloqueio e a tela inicial do app.Fonte: TecMundo

Para travar um aplicativo, deslize para baixo na tela inicial do AppLock até chegar na opção “Geral”. Lá, está listado tudo o que foi baixado e instalado no seu celular. Ao encontrar o app que deseja proteger, toque no ícone de cadeado desbloqueado.

Escolha o app a ser bloqueado.Fonte: TecMundo

Caso você esteja com um telefone com o Android 5.0 ou superior instalado, é necessário autorizar que o AppLock tenha determinadas permissões. O próprio serviço leva você até a janela que permite essa configuração, que só precisa ser feita uma vez.

Após autorizar o serviço, você já poderá marcar e desmarcar normalmente qualquer aplicativo. Além disso, a opção “Cofre” fica liberada, permitindo o armazenamento de fotos, áudios e vídeos, inclusive com a realização de um backup.

Todo o aplicativo está em português do Brasil, o que facilita a navegação pelos menus.

Um exemplo do Facebook bloqueado por padrão de desenho e o “cofre” para arquivos.Fonte: TecMundo

Pronto! Agora os seus aplicativos estão protegidos por uma camada adicional de proteção que impede o acesso de terceiros aos seus bens digitais mais preciosos.