Arana se diz ansioso para nova temporada no Atlético-MG e fala de concorrência com Dodô

Ainda sem estrear na temporada, o lateral Guilherme Arana se diz ansioso para voltar a entrar em campo pelo Atlético-MG. Além disso, o jogador de 23 anos, eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Brasileiro, exaltou seu novo concorrente de posição, Dodô.´

“Faz um ano que cheguei aqui no Galo, fiz um grande campeonato, estou ansioso pra poder estrear nessa nova temporada. Tive meus dias de descanso, aproveitei e sei que esse ano vai ser muito puxado”, disse Arana em entrevista coletiva. O jogador pode fazer sua estreia quinta-feira, contra a Caldense, pelo Mineiro.

“O Dodô é um grande jogador, sabemos da sua qualidade. Ano passado em alguns momentos, apenas eu era opção na lateral-esquerdo e com a chegada dele nos sentimos fortalecidos”, disse Arana. Dodô foi titular do Galo nos primeiros jogos do Estadual, enquanto Arana descansava junto como grupo principal.

Após o decreto de paralisação do Campeonato Mineiro, o torneio retorna quinta-feira. O Galo é o líder da competição com 15 pontos e 100% de aproveitamento. A partida contra a Caldense será quinta, 17h30 (de Brasília), fora de casa.