Arrependimento de Íris cai na boca do povo e surpreende · .

O arrependimento de Íris (Deborah Secco) caíra na boca do povo em Laços de Família. A encrenqueira surpreenderá a todos ao decidir enfrentar seus defeitos. Além de pedir perdão, ela vai comover até o médico da sobrinha com sua redenção na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo.

Nesta quarta (31), no antepenúltimo capítulo da reprise, Cínthia (Helena Ranaldi) perguntará por Pedro (José Mayer) na lanchonete do haras e descobrirá que ele foi até a maternidade para acompanhar o parto de Helena (Vera Fischer). Ela questionará Marta (Arlete Heringer) sobre Íris estar a par ou não do nascimento da bebê salvadora de Camila (Carolina Dieckmann).

“Não sei, ela saiu cedo. Ela passou a semana inteira ligando pra Helena, procurando notícias”, afirmará a atendente. A veterinária questionará sobre o relacionamento das irmãs: “Será que voltaram às boas?”.

A mulher que se envolveu com Severino (Claudio Gabriel) contará que a garota comprou até sapatos para dar à criança. “Melhor assim, paz na Terra aos homens de boa vontade”, responderá a “peguete” de Pedro.

Mudada para valer

Na sala de espera do hospital, Íris perguntará se a filha de sua meia-irmã nasceu. “Deve estar nascendo agora”, responderá Camila. Quando a médica anunciar que o parto foi bem-sucedido, todos comemorarão, e a jovem se manterá solitária em um canto.

Ela irá até o consultório de César (Luiz Baccelli), e o especialista a indagará sobre o motivo de ela não estar comemorando ao lado da família. “Acho que nunca mais vou fazer parte disso, das festas, das comemorações. Eles nunca vão me perdoar pelas coisas que eu fiz”, lamentará a jovem.

O médico dirá que Íris não tem nem idade para ter feito algo tão grave. “Você tem cara de anjo. Eu não posso acreditar que você seja má”, acrescentará o hematologista. Ele aconselhará a menina a visitar a irmã para mostrar que tem respeito, carinho e atenção com a loira.

Laços de Família exibe seus últimos capítulosnesta semana. Ti Ti Ti (2010) já divide o horário com a reta final da trama de Manoel Carlos e, a partir da próxima segunda (5), o folhetim seguirá sozinho no Vale a Pena Ver de Novo.

