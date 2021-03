Arsenal testa boa fase no Campeonato Inglês contra o West Ham

Após a vitória do Leeds sobre o Fulham, restante da 29ª rodada do Campeonato Inglês será disputada neste fim de semana. O destaque será no domingo, no duelo entre West Ham e Arsenal, em Londres, às 12 horas (de Brasília).

O West Ham faz grande campanha na Premier League. Só que a equipe vem de duas vitórias em três jogos. Mesmo assim, os donos da casa podem entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões em caso de vitória.

Do outro lado, o Arsenal vem crescendo na temporada. Só que os Gunners ainda precisam se aproximar dos líderes.

Ainda no domingo, o Tottenham tenta voltar a brigar pelas ligas europeias contra o Southampton. Já no sábado, Brighton e Newcastle duelam contra a degola.