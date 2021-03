Arthur admite para brothers sobre jogo no BBB21: ‘Fiuk não é minha opção essa semana’ | casa BBB

A consultora de marketing, então, comenta com o capixaba sobre sua opinião: “E você também, real. Não vou dar certeza, não estou na cabeça do menino e falar que não é. Mas pelo o que eu estou conversando com ele, você não é a opção de voto dele”.

Arthur revela que pretende falar com Fiuk. “Eu não queria, falei que não ia fazer isso, mas a Carla (Diaz) falava pra eu falar com ele. Vou trocar uma ideia por conta de tudo que ela pediu. Vou falar: ‘na boa, se quiser votar vota, mas vamos parar com esse negócio de Jogo da Discórdia colocar um no outro’”.