Arthur analisa jogo e comenta sobre aliados no BBB21: ‘A gente está ficando melhor do que muita gente’ | casa BBB

O Líder responde: “Aí é problema dela. Se ela tira minha opção o voto vai para o lado deles, ou é o Gil ou é o Fiuk“. O goiano responde, olhando para os monitores do quarto, observando Sarah e Gilberto cumprirem o Castigo do Monstro: “Apela comigo e vem em mim Sarah“.

O instrutor de crossfit pontua: “Acho que ela não vai em você“. Caio devolve: “Ainda não”. Rodolffo entra na conversa e comenta que ele deve ser opção da brasiliense antes do amigo. Arthur muda o rumo da conversa e comenta que o trio representa três votos: “De 10 pessoas podendo ser votadas, querendo ou não, somos três votos”.

“Eles vão querer tirar nós três, a casa”, analisa Caio. Rodolffo volta a falar e lembra que eles podem contar com o voto da Pocah. O cantor continua analisando o jogo e Arthur concorda com a sua perspectiva: “Na pior das hipóteses, a gente está ficando melhor do que muita gente em número de votos“. Caio concorda: “Nós somos automaticamente quatro, não só nesses Paredão, para frente”.