Arthur dispara sobre brother do BBB21: ‘Estou esperando ele vir falar comigo sobre o que falou para os outros’ | casa BBB

Depois de conversarem com Caio sobre a formação do Paredão deste domingo, 28/3, Arthur e Rodolffo vão para o Quarto do Líder. A dupla conversa sobre o jogo e Arthur comenta: “Eu estou de boa, o Fiuk facilitou a minha vida”. O cantor sertanejo questiona se seria a possibilidade de indicar dois ao Paredão e Arthur afirma que sim: “Aí ele vai achar ruim, vai querer me chamar para conversar. Aí pode falar mal de mim em festa, casa, mas passei por cima das minhas paradas para tentar ficar de boa. Estou esperando ele, pelo menos, vir falar comigo sobre o que falou para os outros na festa sabe?”. Rodolffo pergunta o que teria deixado o instrutor de crossfit chateado, que responde: “O lance de achar que fiz tudo isso por jogo, como se eu estivesse com medo por estar sozinho aqui. Eu fiz minha inscrição sozinho, não fiz em dupla ou em trio. A gente fica chateado mas não é o fim não, aí o cara vem e mete essa? Eu não curti não”.