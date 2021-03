Arthur pergunta ao Líder Gilberto se ele já decidiu indicação ao Paredão do BBB21 e o brother diz que não | casa BBB

“Eu achei que tu era meio que certo, o mais fácil“, confessa Gilberto. “Não é à toa que a gente conversou sobre isso”, emenda Arthur. “Eu falei com Sarah…”, continua o doutorando em Economia. “Só que aí a gente pega e faz conta das opções que vão ter. A galera vai vir em mim, no Rodolffo e no Caio”, ressalta Arthur. “Não vão no Caio”, acredita o Líder. “Então vão dividir eu e Rodolffo. Vai ser tipo um para lá e o outro para cá”, fala o instrutor de crossfit.