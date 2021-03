Artistas quebram protocolo do Domingão e iniciam despedida a Faustão · .

“Vou sentir muita falta de você”. Essa foi a frase dita por Lázaro Ramos para Fausto Silva no Domingão do Faustão há duas semanas. O apresentador de 70 anos, que há 32 comanda o programa de auditório, anunciou à imprensa no início de 2021 que esse seria o seu último ano na Globo. Desde então, artistas que passam pelo palco do dominical estão quebrando o protocolo da atração para terem a chance de se despedir do apresentador.

Discreto longe das câmeras e tímido em relação à vida pessoal na frente delas, o apresentador tem tentado comandar o Domingão como sempre fez, usando de piadas, perguntas provocativas e exaltando a carreira de seus convidados. Mas ele não consegue escapar das despedidas.

Fausto Silva ainda não falou diretamente aos seus telespectadores que esse é o seu último ano como funcionário da Globo. Mas boa parte dos artistas que passam pelo palco não perdem a chance de tocar no assunto. Mencionam a importância do apresentador para a classe artística e a relevância da atração para impulsionar carreiras.

No domingo (21) passado, por exemplo, Fábio Porchat confessou que estava feliz por ter sido convidado para o Ding Dong em um ano “muito especial” para Faustão.

“Você foi um cara que abriu as portas pra muita gente e um cara que abriu as portas pra comediante, então você é uma referência pra gente. Hoje a gente já está acostumado com o Faustão, mas antes ninguém mostrava câmera, ninguém falava assim, foi esse cara aqui [apontando para Faustão] que inventou esse jeito de fazer televisão. É uma honra, um prazer estar aqui nesse ano que é tão especial pra você”, exaltou o humorista.

“Sim”, concordou Dani Calabresa, que também era convidada da campainha musical do Domingão. Faustão não deu muita corda para os elogios e rapidamente mudou de assunto com uma piada sobre os casamentos de Porchat.

Uma semana antes, Luan Santana já tinha sido até mais direto na homenagem ao apresentador e fez um apelo depois de exaltar a importância do dominical para quem vive da música. “Eu sei que deve ser um assunto delicadíssimo, mas do fundo do coração, eu espero que você fique com a gente”, soltou o sertanejo.

“Eu vou ficar por aí… Pela ‘TV Rodoviária’, alguma coisa a gente vai conseguir, algum emprego aí. Vamos tentar. Pelo menos passagem eu vou arrumar de graça pra todo mundo”, brincou Fausto Silva. “Mas realmente, são 32 anos só aqui e você acaba fazendo relações muito mais do que simplesmente de apresentador e convidado”, valorizou ele.

Lázaro Ramos e Taís Araujo, que estavam no Ding Dong, concordaram com o cantor. “Você sempre dá a oportunidade de a gente falar aqui tão abertamente, Fausto. Eu vou sentir muita falta de você”, admitiu o ator. “Opa! Eu também sinto de vocês. A pizza tá garantida, pra Maria Antônia e João Vicente”, respondeu o apresentador, em referência aos filhos do casal.

Faustão fora da Globo

O apresentador de 70 anos decidiu que deixará a Globo em dezembro de 2021, quando vence seu contrato. O comandante do Domingão, que está na emissora desde 1989, recusou uma proposta para migrar dos domingos para as noites de quinta-feira.

Faustão comunicou à Globo que optou por não se arriscar na faixa das 23h. “Prefiro cumprir minha história na Globo. Foram 32 anos de uma relação maravilhosa e 100% de liderança. A Globo faturou bastante comigo”, disse ao . na ocasião em que anunciou sua saída.

O comunicador ainda não definiu o que fará no futuro. Ele não descarta um novo projeto na televisão, mas também pode parar de trabalhar “e ir morar fora do país”. Entrar para a política, como já disse, não é uma opção.