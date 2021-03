As Meninas Superpoderosas: Donald Faison será o Professor Utônio na série

Açúcar, tempero e tudo que há de bom! As meninas superpoderosas estão de volta, dessa vez na versão live-action. E para interpretar o Professor Utônio, o escolhido foi o ator Donald Faison, conhecido por seu papel em Scrubs.

Qual a história da série As Meninas Superpoderosas?

Fonte: Cartoon Network/ReproduçãoFonte: Cartoon Network/Reprodução

Na produção, agora chamada apenas de Powerpuff (Superpoderosas, em tradução livre), o professor será peculiar, jovial e um pouco narcisista. Ele tem um orgulho imenso das três meninas extraordinárias que criou em seu laboratório. Ao enfrentar uma crise de meia-idade, o cientista está determinado a reparar sua relação com as suas filhas, que agora estão adultas.

Contudo, isso não vai ser tão fácil. Afinal, Florzinha (Chloe Bennet), Lindinha (Dove Cameron) e Docinho (Yana Perreault) se sentem ressentidas por terem perdido parte de sua infância para lutar contra o crime. Será que as jovens irão restaurar o relacionamento com o pai? E o mais importante, será que vão concordar em se reunir novamente quando o mundo precisa de heroínas mais do que nunca?

Donald Faison é um ator e comediante conhecido principalmente por seus trabalhos em As Patricinhas de Beverly Hills, Scrubs e O Grande Mentiroso.

Quando a série irá estrear?

Powerpuff é um projeto de Diablo Cody, roteirista de Juno e Garota Infernal, com Heather Regnier, produtora de iZombie e do revival de Veronica Mars. Após filmado, o piloto do seriado passa para a aprovação dos executivos da The CW, que irão decidir se será encomendado uma temporada completa ou não.

Ainda não há previsão de estreia para o live-action de As Meninas Superpoderosas.