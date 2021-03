Atriz Talita Younan só deu banho na filha após 15 dias; médica explica por quê · .

Talita Younan confessou aos seus seguidores que esperou 15 dias para dar banho na filha, Isabel, após o nascimento da menina. A atriz explicou o motivo para tal decisão: seu médico fez a recomendação de poupar a criança, hoje com dois meses de vida, para que o cordão umbilical secasse e se desprendesse sozinho.

“O umbigo da Isabel demorou pra caracas para cair, 15 dias! E a gente só deu banho nela quando o umbigo caiu. Vocês vão achar meio louco, mas o médico indicou e a gente fez. Ela ficou 15 dias sem tomar banho”, contou a nora de Regina Duarte na ferramenta Stories do Instagram.

Para a pediatra Patrícia Rezende, a indicação é comum em algumas culturas. Ela não causa nenhum prejuízo à saúde do bebê, mas também não gera benefícios. “Há quem defenda a ideia de não dar banho na criança antes de o umbigo cair, mantendo a ligação com a placenta. Não há benefícios comprovados de saúde para o recém-nascido com essa prática”, declara em entrevista ao ..

“O recomendado pelas sociedades médicas é que seja cortado após parar de pulsar. Assim, o bebê é beneficiado pelo sangue extra proveniente da placenta, diminuindo as chances de ter anemia na primeira infância”, completa.

A médica confirma que pode acontecer de o coto umbilical –como também é chamado– demorar para cair, mas que a média para o desprendimento é de sete a dez dias. Ela também destaca que nem sempre o banho no primeiro dia de vida é recomendável, porque pode remover a camada protetora da pele do bebê.

“A não ser que a criança nasça com mecônio [primeiras fezes], não há necessidade de tomar banho no primeiro dia de vida. O vernix caseoso, aquela substância esbranquiçada e gordurosa que recobre o bebê, não deve ser removido. Ele ajuda na regulação da temperatura corporal, é cicatrizante, regula o pH da pele e é antimicrobiano”, explica ela, reforçando que o ideal é dar o primeiro banho 24 horas após o parto.

Patrícia orienta ainda sobre a maneira mais adequada de higienizar a região do cordão umbilical para que ele fique limpo e seque mais rapidamente: “Recomendamos que, a cada troca de fraldas, o responsável aplique álcool 70% no coto do cordão e na base do umbigo para ajudar na cicatrização e evitar infecções”.

