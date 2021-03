Atualização do Caixa Tem termina nesta quarta-feira; Veja como fazer

Já está acabando o período para atualização dos cadastros no aplicativo Caixa Tem. Até o momento, os beneficiários nascidos entre janeiro e outubro já incluíram a documentação na plataforma.

Nesta terça-feira (30), os aniversariantes de novembro devem fazer a atualização e amanhã (31), último dia do calendário, será a vez dos nascidos em dezembro.

O que é o Caixa Tem?

Trata-se de um aplicativo desenvolvido pela Caixa Econômica Federal para facilitar o acesso dos cidadãos aos programas de benefícios sociais liberados pelo governo. A plataforma cria de maneira automática uma conta poupança social digital que permite transações e oferece outras vantagens.

O canal foi criada no ano passado, especificamente, para repassar os pagamentos das parcelas do auxílio emergencial. Contudo, o governo já está usando a plataforma para realizar o pagamento de mais outros benefícios, como o Benefício Emergencial (BEm), Saque Emergencial do FGTS, Bolsa Família dentre outros benefícios.

Na prática, o app permite consultas a saldos e extratos, realizar pagamentos de contas e boletos, transferências, compras na internet utilizando o Cartão de Débito Virtual e compras presenciais através de um QR Code compatível com a maquininha do estabelecimento.

Preciso atualizar o cadastro para receber o Auxílio?

Não, a atualização do aplicativo é destinada apenas para garantir mais segurança e oferecer mais vantagens aos usuários do Caixa Tem. A Instituição esclarece que a atualização não é obrigatória, ou seja, a falta de atualização não impedirá o cidadão de receber qualquer benefício.

O processo de atualização está acontecendo de forma escalonada, seguindo o mês de nascimento dos clientes. O cronograma para a inclusão dos documentos vai até amanhã (quando poderá atualizar os dados quem nasceu em dezembro).

Como atualizar o aplicativo?

Basta acessar o aplicativo na data que indicada do mês de aniversário do interessado e seguir as orientações que o próprio aplicativo pedir. Veja o passo a passo: