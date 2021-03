Autor de um dos gols da vitória contra Nova Iguaçu, Ênio pede mais garra ao Botafogo

O Botafogo colou na zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca ao vencer o Nova Iguaçu. O triunfo veio com dois gols nos acréscimos, em Bacaxá.

O atacante Ênio marcou um dos gols alvinegros na partida. O atleta afirmou que o Botafogo precisa ter mais espírito e garra durante os jogos.

“Quanto ao nosso espírito, temos que mostrar cada vez mais nos jogos e na temporada. A torcida espera muito a gente colocar o Botafogo no devido lugar, do qual nunca deveria ter saído. Tivemos espírito e garra de empatar e virar no final. São três pontos importantes para subir na tabela e pensar no próximo jogo. É cada vez aproveitar as oportunidades de ganhar os jogos, ainda mais contra os times de menores de expressão”, disse.

Ênio vem ganhando espaço no elenco desde a chegada de Marcelo Chamusca. O treinador elogiou o jovem jogador, mas admitiu que o atacante precisa melhorar em alguns aspectos.

“É um extrema de velocidade, com uma capacidade de enfrentamento no 1×1 muito interessante. Estamos trabalhando alguns aspectos que ele ainda precisa melhorar, algumas tomadas de decisão no último terço, dar mais consistência física e fisiológica e fazer a mecânica do corredor de atacar mais a última linha e acompanhar bem quando estiver sem a bola. Ele ainda precisa de algumas correções táticas, mas vemos muitas virtudes, principalmente de enfrentamento”, declarou.

O Botafogo terá a chance de entrar no G-4 do Estadual nesta quarta-feira, quando enfrenta o Madureira, às 17h (de Brasília), no Giulitte Coutinho. Os alvinegros estão na quinta posição, com nove pontos, um a frente do próximo rival.