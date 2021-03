Auxílio emergencial 2021: CAIXA deve abrir aos sábados para os pagamentos

Cerca de 700 agências da Caixa Econômica Federal poderão funcionar aos sábados. Segundo informações, essa medida seria uma opção da Instituição para tentar atender a demanda referente ao novo auxílio emergencial.

De acordo com a estratégia, as agências abririam das 8h às 12h aos sábados. O prazo para vigência dessa iniciativa ainda não foi definido. Em 2020, o plano de funcionamento durou 22 sábados.

Quando começa a ser pago o auxílio?

O presidente Jair Bolsonaro anunciou, durante uma live semanal realizada na última quinta-feira (25), que o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial acontecerá no dia 4 ou 5 de abril. A distribuição será destinada aos beneficiários cadastrados através do aplicativo, site e para os inscritos no CadÚnico, que não recebem o Bolsa Família.

Os segurados do Bolsa Família seguem o cronograma de pagamento normal do programa social, em que os atendidos são pagos nos 10 últimos dias úteis do mês baseado no final do Número de Identificação Social (NIS).

Calendário de atualização cadastral no Caixa Tem

A Instituição ainda está orientando os usuários do Caixa Tem a fazerem as atualizações, para participar da nova seleção do auxílio e evitar fraudes. De acordo com a Caixa, aquele que não conseguir fazer a inclusão no cadastro não será prejudicado, no que se refere ao recebimento do benefício.

14 de março: nascidos em janeiro

16 de março: nascidos em fevereiro

18 de março: nascidos em março

20 de março: nascidos em abril

22 de março: nascidos em maio

23 de março: nascidos em junho

24 de março: nascidos em julho

25 de março: nascidos em agosto

26 de março: nascidos em setembro

29 de março: nascidos em outubro

30 de março: nascidos em novembro

31 de março: nascidos em dezembro

Como fazer?

Todo processo da atualização pode ser feita pelo aparelho celular, para evitar que o beneficiário se desloque a uma agência do banco, se expondo ao novo coronavírus. O usuário deve acessar a plataforma seguindo as orientações: Deve-se clicar em “Atualize seu cadastro”. Após a ação, a Caixa pede foto de um documento pessoal (RG ou CNH) frente e verso, e uma selfie do cidadão segurando o documento, respectivo.