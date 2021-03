Auxílio Emergencial 2021: Lista de aprovados sai no dia 1º de abril

A lista com os contemplados do novo auxílio emergencial ainda está em análise e será divulgada no dia 1º abril, no portal de consultas da Dataprev. Este ano, o número de beneficiários deve ser menor que do ano passado, no entanto, os novos selecionados fazem parte dos atendidos no ciclo anterior.

As reduções de parcelas e do valor do benefício são devido ao teto de gastos indicado para custear o novo programa, no valor de R$ 44 bilhões. Por esse motivo, o número de atendidos correspondente a 68 milhões, passará para cerca de 46 milhões este ano, contemplando somente quem recebe o Bolsa Família e os trabalhadores informais.

A expectativa da população em situação de vulnerabilidade é grande. Com a divulgação da lista no dia 1º de abril, o pagamento da primeira parcela poderá ocorrer entre os dias 4 e 5 do mesmo mês.

Regras para receber o auxílio emergencial 2021

Ser trabalhador informal

Beneficiário do Bolsa Família

Ter renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 3.300)

Ter renda familiar per capita mensal de até meio salário mínimo (R$ 550)

Ter recebido o auxílio emergencial no ano passado.

Calendário de pagamento do auxílio emergencial

As primeiras datas para os pagamentos do benefício devem ser destinadas aos beneficiários que se cadastraram pelo aplicativo, site e CadÚnico. A previsão é que o calendário deste grupo seja liberado logo após as consultas e siga uma organização escalonada conforme a data de nascimento.

Como em 2020, é esperado que os valores das parcelas sejam depositados na conta poupança social digital do aplicativo Caixa Tem da Caixa Econômica Federal. Nele, o cidadão pode aproveitar diversos serviços, como transferências, fazer compras online, pagamentos de contas e boletos entre outros.

Já os inscritos no Bolsa Família, serão pagos a partir de abril, a receber o auxílio emergencial, desde que o valor seja superior ao que já é recebido no programa. Este grupo já possui o calendário de pagamento das quatro parcelas. Confira abaixo: