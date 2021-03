Auxílio emergencial 2021: NOVO grupo pode atualizar app da CAIXA nesta terça, 30

Atenção, trabalhadores! Para que os beneficiários do auxílio emergencial que não são inscritos no programa Bolsa Família possam ser contemplados novamente com a volta do benefício, é necessário atualizar o cadastro no aplicativo Caixa Tem. As atualizações dos cadastros começaram nesta semana e poderão ser feitos até a quarta-feira desta semana, dia 31 de março.

A inclusão de dados no cadastro é destinada a pessoas que não fazem parte do Bolsa Família e receberam o benefício em 2020. Para isto, a Caixa Econômica Federal divulgou o calendário para as atualizações. Nesta terça-feira, 30 de março, a atualização do aplicativo acontecerá para os nascidos em novembro.

O cronograma conta com uma divisão dos contemplados, seguindo o mês de aniversário do trabalhador. Cada grupo possui uma data específica para a inclusão de informações. Esta medida foi tomada para não haver congestionamento no sistema do aplicativo.

A Instituição, ainda está disponibilizando um prazo de 24 horas para os grupos atualizarem os cadastros. Neste sentido, todas as informações podem ser baixadas, e em caso de problemas, a Caixa pode resolvê-lo dentro do tempo determinado.

Como atualizar o cadastro no Caixa TEM para o novo auxílio emergencial

Entre no aplicativo;

Clique na área “Atualize seu cadastro”;

Informe os dados pessoais solicitados ou altere o que for preciso;

Caso necessário, envie os documentos pedidos (o envio dos documentos é feito no app, podendo ser tirada uma foto ou scannear).

Calendário de atualização

Veja abaixo o cronograma completo de atualização do aplicativo Caixa Tem.

14 de março: Nascidos em janeiro

16 de março: Nascidos em fevereiro

18 de março: Nascidos em março

20 de março: Nascidos em abril

22 de março: Nascidos em maio

23 de março: Nascidos em junho

24 de março: Nascidos em julho

25 de março: Nascidos em agosto

26 de março: Nascidos em setembro

29 de março: Nascidos em outubro

30 de março: Nascidos em novembro

31 de março: Nascidos em dezembro

O que a atualização solicita?

A atualização, na prática, faz com que o beneficiário utilize e se cadastre em uma poupança digital diferente. O nome da nova ferramenta foi denominada de “Cliente Top”. O usuário é obrigado a concordar com um termo de contrato antes de iniciar a atualização. A Caixa ainda não revelou quais serão os serviços oferecidos ao “Cliente Top”.

As notificações do Caixa Tem a respeito do “Cliente Top” indicaram que o serviço disponibilizaria empréstimos e outras modalidades aos usuários do aplicativo. A gerencia do banco já havia afirmado que o plano atual é ampliar a atuação da Instituição na área digital, oferecendo novos produtos via canais virtuais.

Sendo assim, o foco do aplicativo será em microcrédito e seguros voltados ao público de baixa renda. Na atualização, após declarar que concorda com os termos de adesão e assinalar a opção “Quero ser um Cliente Top”, o beneficiário vai precisar preencher os dados geralmente solicitados por bancos para oferecer linhas de crédito.

Para isso, será necessário preencher os dados de: Nacionalidade; Endereço; Se trabalha e se tem carteira assinada; A sua renda mensal; Profissão; Patrimônio.

Após confirmar os dados, o cliente precisa ainda enviar duas fotos. A primeira é de um documento de identificação (RG ou CNH). A segunda, uma “selfie” (foto do próprio rosto) em que a pessoa esteja ao lado do documento da foto anterior.

Passos para realizar atualização

Entre no aplicativo;

Clique na área “Atualize seu cadastro”;

Informe os dados pessoais solicitados ou altere o que for preciso;

Caso necessário, envie os documentos pedidos (o envio dos documentos é feito no app, podendo ser tirada uma foto ou scannear).

Quando sai o auxílio emergencial?

Uma dúvida que acompanha os beneficiários do auxílio emergencial é: Quando será paga a nova rodada do benefício? O presidente Jair Bolsonaro deu uma pista.

Segundo o chefe do executivo federal, o pagamento do auxílio emergencial em 2021 começa no dia 4 ou 5 de abril.

O benefício será pago em quatro parcelas, com valores de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375, de acordo com a composição familiar.