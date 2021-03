Babi, do Botafogo, tem proposta do Athletico-PR

Depois de circularem notícias sobre o interesse de Fluminense e Palmeiras na contratação de Babi, agora é o Furacão que entrou na parada, O atacante de 22 anos, que pertence ao Serra Macaense-RJ, pode mesmo estar de saída para Curitiba.

Livre da punição da Fifa por conta do “caso Rony”, o Athletico está de volta ao mercado. Outro fator que pesa em favor do Furacão é o diretor Paulo Autuori, que ano passado, como técnico do Alvinegro, lançou Babi no time.

Ao portal “GE”, o empresário do jogador, Bruno Martins, confirmou a existência de uma proposta oficial do Athletico por 60% dos direitos de Babi. A equipe do Norte Fluminense detém 100% dos direitos do jogador, enquanto o Botafogo tem direito a uma taxa de vitrine de 40%.

A possível saída do centroavante, contudo trará um problema ao Botafogo. No elenco Alvinegro, existem apenas Matheus Nascimento e Rafael Navarro como opções para a posição.

Além disso, como o salário de Babi é baixo, para ir ao mercado em busca de um reforço o clube certamente terá de elevar a folha salarial.