Babi se esquiva ao falar de possível saída do Botafogo: ‘Essas questões são com meus empresários’

Nesta quarta-feira o Botafogo empatou em 1 a 1 com o Madureira, no Estádio Giulite Coutinho, e se manteve na sexta colocação com nove pontos. Especulado pelo Fluminense e Athletico-PR, o atacante Matheus Babi deixou tudo igual no segundo tempo e, perguntado após a partida se foi o último gol com a camisa do Botafogo, o jogador disse que os assuntos das negociações ficam com seus empresários e que, enquanto isso, está focado no clube.



– Questão extracampo eu deixo para os meus empresários resolverem e, enquanto eu estiver aqui, vou defender a camisa do Botafogo – disse o artilheiro do Glorioso no Campeonato Carioca

Ainda em entrevista, sobre a partida Babi disse que o Botafogo começou muito bem, no entanto, a equipe sentiu o gol do Madureira. Para o jogador, a volta ligada no segundo tempo foi essencial para o Alvinegro Carioca conseguir empatar a partida, já na reta final do confronto.

– No primeiro tempo nós começamos bem, mas deixamos cair um pouco

(o ritmo) após sofrer o gol. Já no segundo tempo, voltamos bem mais ligados e tivemos calma, tranquilidade e organização para empatar.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 17h, contra a Portuguesa-RJ, em partida válida pela oitava rodada do Carioca. Igualmente ao duelo desta quarta-feira, a partida contra a equipe da Ilha do Governador também será realizada no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita.