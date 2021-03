Barcelona está apalavrado com dupla de peso e tem acordo encaminhado por aposta de Guardiola no Manchester City

O Barcelona segue trabalhando nos bastidores para encorpar o atual elenco com pedidos do técnico Ronald Koeman.

De acordo com o diário Sport, o clube catalão tem dois reforços apalavrados para o meio do ano. Tratam-se do meio-campista Wijnaldum, do Liverpool, e do atacante Memphis Depay, atualmente no Lyon.

Koeman nunca escondeu que sonhava com a chegada dos dois reforços à Catalunha. Ambos foram parceiros do treinador na época de seleção holandesa e são vistos como ‘reforços primordiais’ para a sequência do trabalho.

Para contar com os dois nomes, a tendência é que o Barcelona abra mão de peças caras e promissoras que investiu no passado. Atletas como Antoine Griezmann, Philippe Coutinho e Miralem Pjanic devem dar adeus ao clube nos próximos meses.

A mudança estrutural serve também para que o clube tenha capital para investir na permanência de Lionel Messi, que é cotado para se transferir ao Paris Saint-Germain ao final da atual temporada.

Outro nome que deve chegar ao Barcelona e está em fase final de negociação, segundo o Sport, é o zagueiro Eric García, do Manchester City. A publicação informa que há um acordo encaminhado por um contrato de cinco anos e que as negociações devem ser encerradas em abril.