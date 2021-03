Barcelona mira destaque do Milan para reformular o elenco para a próxima temporada, diz jornal

Em busca de novos jogadores para reformular o seu elenco para a próxima temporada, o Barcelona pode buscar um reforço na Itália. Segundo informações do jornal italiano “Gazzetta dello Sport“, o clube catalão avalia a contratação do zagueiro Alessio Romagnoli, titular absoluto do Milan e que tem 26 anos.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no dia 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Com contrato até junho de 2022 com o clube italiano, Romagnoli busca uma renovação de contrato, mas por enquanto o que foi oferecido pela diretoria rossonera não agradou o zagueiro e seu empresário, Mino Raiola. Atualmente, ele recebe 3,5 milhões de euros (R$ 23,7 milhões, nas cifras atuais) anuais de salário, e o Milan só aceita pagar no máximo 4 milhões de euros (R$ 27 milhões), o que é considerado muito pouco pelo atleta e seu agente.

Desta forma, se as condições do Milan para renovar seu contrato não melhorarem, o jogador poderá buscar um novo clube, que pode ser o Barcelona, que já vem demonstrado interesse na sua contratação há algumas janelas de transferências.

No Barça, Romagnoli é visto como uma boa opção para compensar uma eventual saída do zagueiro francês Samuel Umtiti, que está na lista de jogadores negociáveis pelo clube catalão. Para trazer o defensor do Milan, que também joga no lado esquerdo da zaga, a equipe do Camp Nou terá que desembolsar 20 milhões de euros (R$ 135,4 milhões), no mínimo.

Apesar de ser uma boa opção, o zagueiro italiano não é uma prioridade no Barcelona. Isso porque antes dele, o clube visa a contratação de Eric García, atualmente no Manchester City. Para a zaga, o Barça conta atualmente com algumas opções, são elas: Piqué, Lenglet, Araujo e Mingueza.

Contratado em 2015 junto à Roma, Romagnoli está há seis temporadas no San Siro e é peça fundamental da defesa rossonera. Na atual campanha, são 28 jogos disputados e um único gol marcado.