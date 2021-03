Barcelona vê Haaland como negócio muito difícil e aposta em Agüero e Depay como reforços para próxima temporada

O Barcelona parece ter definido quais são as prioridades para o mercado visando a próxima temporada.

Segundo informações do diário AS, da Espanha, o clube catalão tem Sergio Agüero e Memphis Depay como os principais alvos e tem até mesmo negociações engatilhadas com ambos.

A publicação informa que as conversas com Agüero se intensificaram e que existe um princípio de um acordo de dois anos entre as partes. Nesta semana, o argentino e o Manchester City oficializaram o adeus do atleta ao clube após dez anos de parceria.

No caso de Depay, a negociação acontece há mais tempo. Koeman nunca escondeu que gostaria de poder contar com dois nomes da seleção holandesa para o Barcelona. Além do atacante do Lyon, Wijnaldum, do Liverpool, é outra peça que pode chegar ao Camp Nou.

O projeto ‘Agüero-Depay’ acontece no Barcelona por que o clube viu que é economicamente inviável contar com Erling Haaland.

O ‘reforço dos sonhos’ de todos os times do Velho Continente é visto como ‘muito caro’ pelo Barça, que acumula uma dívida de R$ 4 bilhões e que deve negociar peças caras como Antoine Griezmann e Philippe Coutinho para poder ter um ‘respiro’ na próxima temporada.