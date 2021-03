Bate-Papo BBB: Ana Clara recebe presente de Páscoa de Vivian Amorim | Bate-Papo BBB

Enquanto aguardava, ao lado de Rhudson Victor, a chegada da ex-sister para relembrar e comentar sua trajetória no jogo, a apresentadora foi surpreendida no estúdio da #RedeBBB por mimos de Páscoa enviados pela sua parceira Vivian Amorim. Com o ovo de Páscoa, Ana Clara ainda abriu um bilhetinho ainda mais especial da amiga: “Mana, que sua Páscoa seja ainda mais doce com esse mimo. Aproveite!”.

Mas a troca de presentinhos deliciosos não começou por aí: ela foi iniciada pela própria Ana Clara nesta semana, que enviou ovos de Páscoa para Rhudson, também apresentador da #RedeBBB, aproveitando as ofertas no app Americanas e entrega em até 3 horas. Olha só:

E seguindo a corrente da Páscoa no BBB aqui fora, enquanto os brothers disputavam a Prova do Anjo Páscoa Americanas, vestidos de coelhos para celebrar uma das datas mais gostosas do ano, foi a vez de Vivian Amorim receber de Rhudson a sua surpresa com direito a um recadinho muito especial:

Se você ficou com vontade, já segue a dica deles e aproveite para comprar para você também ou para presentear alguém que ama. Afinal, a Maior Páscoa do Mundo já chegou e está na Americanas com ovos para todos os gostos e entrega em até 3 horas! Corre para aproveitar no app!



Fonte: Gshow