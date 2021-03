Bate-Papo BBB recebe Sarah, a oitava eliminada do BBB21. Veja tudo que rolou! | Bate-Papo BBB

1 de 8 Ana Clara recebe Sarah no Bate-Papo BBB — Foto: Globo Ana Clara recebe Sarah no Bate-Papo BBB — Foto: Globo

Felipe Araújo considerou justa a saída de Sarah, já que, segundo ele, a ex-sister “acabou se perdendo no caminho”. O cantor declarou sua torcida por Juliette e aposta que Gilberto vai tentar se reconciliar com a maquiadora e advogada, agora que sua principal aliada está fora do jogo.

E tem mais: você sabia que a Thaís já participou de um clipe do Felipe Araújo? De acordo com o cantor, a presença da sister no clipe ajudou a música “Reincidente” a bombar nas redes sociais.

Quando chegou a vez de Sarah falar sobre sua eliminação, a ex-sister avaliou a maneira como foi parar na berlinda e tirou conclusões sobre sua conduta no jogo.

“Não estava triste de estar no Paredão, mas como eu fui parar nele. Ter sido votada por eles foi o que mais doeu, porque eu realmente confiava muito nos dois. Mas olhando agora, acho que eu fiz a mesma coisa com a Juliette. Meio que paguei pelo meu erro”.

Após a eliminação, Sarah também reviu seus posicionamentos sobre Juliette, de quem se afastou ao longo do programa, e declarou estar triste pelo rumo que a amizade das duas tomou.

“Quando eu vi ela falando muito bonito, me assustava e tinha medo de ela estar tentando manipular o jogo. Eu ficava ‘será que essa pessoa que eu tenho que me preocupar?’ Estava com esse medo. A única coisa que me deram de conselho ‘cuidado pra não achar que todo mundo é seu amigo’. Eu desconfiei da pessoa errada”.

Segundo a ex-sister, houve um momento do jogo em que Gilberto e Juliette tinham o mesmo grau de importância para ela, mas o racha do chamado G3 começou a partir de discordâncias entre a brasiliense e a paraibana sobre estratégias de jogo. Sarah revelou o momento em que a relação das duas desandou.

“Eu acho que imagino onde foi. Quando eu falava muito do Projota – eu não vi, por isso não podia dar certeza pra ela – que ele falava mal dela, e ela: ‘não vou votar nele’. Eu falava: ‘pelo amor de deus, Juliette’. Eu falei ‘tem que votar nele’. Naquele momento, eu comecei a ficar: ‘não é possível’. Acho que foi aí que eu comecei a desconfiar dela. Eu lembro que isso me incomodou muito. Isso me deixava muito nervosa. Acho que foi ai que começou a desandar”.

Agora, vendo o jogo de fora, Sarah confessou que deseja uma reconciliação entre Gilberto e Juliette e declarou sua torcida pelo economista, seu grande aliado durante na casa.

“Agora, vendo tudo que está acontecendo, (gostaria que Gilberto se aliasse) com a Juliette. Ele pode ter ido pelo meu pensamento. Acho que ele vai ficar meio sozinho, tem o Fiuk perto dele… acho que ele vá pela cabeça dele e faça as pazes com a Juliette”.

“O Gil é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na minha vida. Um coração gigante, uma trajetória linda, um cara incrível. Torço muito. O que eu puder fazer aqui de fora (para que ele vença), eu vou fazer”.

Enquanto brothers aliados surpreenderam Sarah com seu comportamento dentro da casa, aqui fora, a consultora de marketing digital ficou impactada com a confirmação de seu julgamento sobre uma sister em especial: Karol Conká. Durante sua liderança, Sarah indicou Karol ao Paredão que culminou na saída da cantora, mas ficou surpresa ao descobrir a porcentagem com que a rapper foi eliminada.

“Meu Deus do céu. Meu Deus, eu estou chocada real, a gente brincava o tempo todo porque 94% tinha sido o recorde”.

Outro número que surpreendeu Sarah foi o de seguidores nas redes sociais. Especialista em marketing digital, Sarah entrou no programa com pouco mais de 18 mil seguidores e chegou a sonhar que teria 3.3 milhões quando saísse do BBB, mas a realidade superou muito as expectativas: suas redes agora somam 6,8 milhões de seguidores.

“Meu Deus, gente do céu.Eu não estou acreditando, de verdade. Eu estou sem nem acreditar. Que coisa fora do normal! Gente que loucura!”

E se agora Sarah conta com uma legião de novos fãs, o Bate-Papo recebeu a primeira fã ex-sister: sua mãe, dona Maria, que disse estar feliz com a saída da filha do programa.

“Eu estou muito orgulhosa de você. Como você se comportou lá dentro é o que você é aqui fora. Eu, seus amigos, todos os seus primos, tem muita coisa boa para te contar. Eu estou muito feliz. Você realizou seu sonho. Lembra que desde quando você tinha 18 anos seu maior sonho era entrar no BBB? Você conseguiu”.

