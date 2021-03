Batwoman 2×10: veja preview do próximo episódio da série da DC

Imagem: The CW/Reprodução

Logo após a exibição do último episódio de Batwoman, a The CW aproveitou para divulgar um preview eletrizante para mostrar aos espectadores o que vem por aí na série.

No intitulado “Time Off for Good Behaviour” (Intervalo por Bom Comportamento, em uma tradução livre), a Batwoman (Javicia Leslie) foca ainda mais em derrotar Máscara Negra (Peter Outerbridge), um novo vilão que surge na série.

Desse modo, o episódio 2×10, que será exibido apenas em 11 de abril, adiciona novas tensões na trama principal da produção. De acordo com a descrição oficial, Ryan Wilder vai divergir diretamente com seu time por conta de um problema em Gotham.

Paralelamente, Jacob (Dougray Scott) continua tentando lidar com seus problemas enquanto Alice (Rachel Skarsten) e Julia (Christina Wolfe) descobrem que têm um inimigo em comum.

Confira o preview completo:

Batwoman: novo hiato marca exibição da 2ª temporada da série

A 2ª temporada de Batwoman vem sendo exibida continuamente desde 17 de janeiro. Entretanto, desde sua estreia, a produção já precisou realizar um pequeno hiato de uma semana por questões que envolvem a programação da The CW.

Nesse sentido, vale destacar que um novo hiato vai marcar a transmissão da série, que no próximo domingo (4) não exibe um novo episódio. Contudo, a expectativa para o desenrolar da trama deve aumentar entre os fãs.

O elenco de Batwoman ainda conta com as participações de Meagan Tandy, Elizabeth Anweis, Camrus Johnson, Rachel Skarsten, Nicole Kang e Gabriel Mann.

Recentemente, os produtores escalaram ainda a atriz Wallis Day para substituir Ruby Rose como Kate Kane, também conhecida como a primeira Batwoman.

Dessa forma, só nos resta aguardar por mais novidades da série!