Um Paredão cheio de emoções esquenta os ânimos do BBB21. Juliette, Sarah e Rodolffo se enfrentam, e um deles deixa o jogo na próxima terça-feira. Poderia ser só mais uma formação de Paredão. Dessa vez, a diferença é que a votação foi aberta, fora do confessionário e na frente de todos os participantes. Teve gente se surpreendendo, gente “pipocando”, gente arquitetando a berlinda, e Samir Duarte e Jeska Grecco comentam tudo isso no episódio do BBB Tá On.