Bebê de Helena salva a vida de Camila · .

Enfim chegará o momento mais aguardado por Helena (Vera Fischer) em Laços de Família. Após fazer tantos sacrifícios para salvar a vida da filha, ela receberá o resultado do teste de compatibilidade e descobrirá que Vitória, a bebê que teve com Pedro (José Mayer), poderá curar Camila (Carolina Dieckmann) da leucemia. As cenas do transplante de medula na novela do Vale a Pena Ver de Novo serão emocionantes.

Dias depois do nascimento da bebê, Helena e Camila chegarão em casa e receberão um recado do hematologista da jovem. César (Luiz Baccelli) convocará as duas para uma conversa. A paciente ficará muito nervosa e exigirá que a mãe a leve ao consultório imediatamente.

Ao chegarem ao hospital, elas receberão a boa notícia: “Camila, a sua irmã é compatível com você. O número de células é excelente. Estão te chamando para fazer o transplante”, anunciará o médico.

A personagem de Carolina Dieckmann começará a chorar de felicidade e abraçará a mãe. As próximas cenas já mostrarão Camila na maca, recebendo o transplante e as orientações de outro médico sobre as próximas etapas de seu tratamento contra o câncer.

Helena a acompanhará durante todo o processo, ajudará a filha a se alimentar e a se movimentar no quarto hospitalar e não sairá do lado dela. As duas chorarão de emoção ao entenderem que o sofrimento da jovem está chegando ao fim.

Tempos depois, Camila receberá novamente o médico especialista no transplante em seu quarto e terá, enfim, a melhor notícia: “A medula pegou. Hoje, depois de tanto tempo de clausura, você vai colocar máscara, gorro, e vai sair do quarto. Vai dar seu primeiro passo para a liberdade”, dirá o profissional de saúde.

As cenas irão ao ar na última semana de Laços de Família. A partir do próximo dia 29, o público também vai conferir a volta de Ti Ti Ti (2010) na sessão vespertina de reprises de novelas da Globo.

