BG Pathum vence com gol de ex-Palmeiras e levanta taça de campeão na Tailândia

Com um gol do brasileiro Diogo, ex-Portuguesa e Palmeiras, o BG Pathum United venceu o Ratchaburi FC por 2 a 0, no Léo Stadium, pela penúltima rodada da Thai League. O outro gol foi marcado pelo meia tailandês Pathomphon.

Já campeão, o BG Pathum segue invicto no campeonato tailandês, com incríveis 24 vitórias e 5 empates, mantendo 20 pontos de vantagem para o vice-líder Buriram United. “Estou feliz por marcar mais uma vez e ajudar a equipe a manter essa campanha histórica, com um título inédito e a invencibilidade no campeonato, que não é fácil de manter”, disse Diogo.



(Foto: Divulgação/BG Pathum)

O jogo marcou a entrega da taça de campeão tailandês ao BG Pathum. A equipe já havia confirmado o título com seis rodadas de antecedência, mas só levantou o troféu neste sábado, em seu estádio, diante dos seus torcedores, já que na Tailândia o governo do país permitiu que os clubes mandantes ocupassem até 25% da capacidade de seus estádios.

“Hoje é dia de comemorar esse título importante. É um momento único para todos no clube e também para os torcedores, já que é o primeiro título tailandês do BG Pathum. Estamos muito felizes por poder ter a presença do torcedor no estádio e isso só foi possível graças ao ótimo trabalho que as autoridades do país fizeram no controle da pandemia”, afirmou Diogo.

Diogo chegou a sete gols e uma assistência em doze partidas com a camisa do BG Pathum. O atacante, que foi contratado em dezembro do ano passado, jogou o segundo turno da competição e foi decisivo em grande parte dos jogos da reta final da Thai League.