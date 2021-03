Biologia: Tópicos importantes sobre os animais vivíparos 

Os animais vivíparos possuem desenvolvimento embrionário através do corpo materno. Ou seja, eles acabam envolvidos pela placenta, dependendo completamente da mãe para nutrição e desenvolvimento.

Além disso, eles são o contrário dos animais ovíparos, aqueles que nascem a partir dos ovos.

Todavia, podemos destacar como uma das principais características dos animais vivíparos a fecundação interna, ou seja, acontece a cópula e os gametas masculinos acabam colocados dentro do corpo da fêmea.

Por isso, acontece a fecundação do óvulo e como decorrência o embrião torna-se originário.

Os animais vivíparos possuem grande importância e por isso tornam-se sempre cotados para aparecer em questões do Enem e demais vestibulares. Por isso, acompanhe o artigo e fique por dentro do assunto!

Exemplos de animais vivíparos

A seguir selecionamos diversos exemplos de animais vivíparos, que podem auxiliá-los nos estudos; veja!

Vertebrados

Mamíferos: Boa parte desses animais desenvolvem-se no interior do corpo materno. Além disso, muitos são placentários. Ou seja, possuem ligação com a placenta por meio do cordão umbilical, como os gatos, o coelho e a ovelha.



Ademais, outros são marsupiais e completam o desenvolvimento através de uma bolsa, como por exemplo os cangurus e gambás.

Répteis: Embora a maioria dos répteis fazem parte dos animais ovíparos, algumas espécies de jararaca são consideradas vivíparas.

Peixes: Algumas espécies de tubarões conseguem gerar filhotes dentro do corpo por conta de suas membranas que agem como placentas.

Invertebrados

Insetos: No nicho dos insetos alguns deles podem ser vivíparos ou ovíparos.

Ou seja, por exemplo, os pulgões fêmeas podem realizar autofecundação “partenogênese”, não há a necessidade de machos e ficam grávidas apenas de fêmeas.

Por isso, já em outras épocas se acasalam com os machos e põe ovos, podendo nascer machos ou fêmeas.

Tempo de Gestação

Selecionamos algumas espécies de animais vivíparos e o seu tempo de gestação, veja a seguir:

Mamíferos

Hamster – 16 dias

Rato – 19 dias

Cachorro e gato – 2 meses

Leão-marinho – 1 ano

Golfinho – 1 ano

Zebra – 1 ano

Anta – 400 dias

Elefante africano – entre 660 e 720 dias

Répteis

Jararaca – Entre 2 e 3 meses

Peixes

Tubarão – Depende da espécie, variando entre 1 e 2 anos.

E então, gostou de saber um pouco mais sobre os animais vivíparos?

