Boavista x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Em situações diferentes na tabela, Flamengo e Boavista medem forças neste sábado, às 21h05 (de Brasília), em Bacaxá, pela 6ª rodada da Taça Guanabara. Enquanto o time de Saquarema é o décimo colocado, com cinco pontos, o Rubro-Negro está na vice-liderança, com 12, e pode recuperar a ponta se vencer a partida.

+ Confira a tabela completa do Campeonato Carioca

A principal novidade rubro-negra na partida é a presença de Gabigol, que pediu para ser relacionado e deve começar como titular no time comandado por Maurício Souza. O confronto contra o Boavista será o último jogo da equipe alternativa do Flamengo no Campeonato Carioca. A partir de segunda-feira, o elenco será unificado e todos os jogadores ficarão à disposição de Rogério Ceni.

Confira todos os detalhes da partida entre Boavista e Flamengo:

Estádio: Elcyr Resende Barbosa, em Saquarema (RJ)

Data e hora: 27 de março de 2021, às 21h05

Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

Onde assistir: Cariocão TV, FlaTV+, Record (RJ e 27 cidades) e tempo real do L!

BOAVISTA (Técnico: Leandrão)

Klever, Caio, Douglas Pedroso, Elivelton e Jean; Jucilei, Fernando Bob, Ralph e Erick Flores (Jefferson Renan); Michel Douglas e Vitor Feijão.

Lesionados: Gabriel Cassimiro

Suspensos: Ninguém

Pendurados: Fernando Bob e Caio Felipe.

FLAMENGO (Técnico: Maurício Souza)

Hugo Souza; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Hugo Moura, João Gomes e Pepê; Vitinho, Michael e Gabriel Barbosa.

Lesionados: Pedro, Thiago Maia e Rodrigo Caio.

Suspensos: Ninguém.

Pendurados: Matheuzinho.

PALPITES: Na redação do LANCE!, 70% acreditam na vitória do Flamengo, enquanto 30% apostam no empate.