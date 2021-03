Boca Juniors desperdiça pênalti aos 47, empata com o Independiente e chega ao 3º jogo sem vitória

Independiente e Boca Juniors se enfrentaram neste domingo (28) pela 7ª rodada da Copa da Liga Profissional. Depois de River e Racing empatarem sem gols, foi a vez de Rojos e Xeneizes medirem forças no Estádio Libertadores de América. No fim das contas, novo empate, dessa vez por 1 a 1.

Com a igualdade, os comandados de Miguel Ángel Russo chegam ao terceiro jogo consecutivo sem vitória no torneio. Na última rodada, o Boca havia perdido para o Talleres, por 2 a 1, na Bombonera. Antes, empate com o River Plate no Superclásico.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Já o Independiente não vence há dois jogos. Na última rodada, os comandados por Julio César Falcioni perderam por 1 a 0 para o Vélez Sarsfield, no José Amalfitani.

Na primeira etapa, o Boca começou pressionando. Logo aos cinco minutos, Tevez lançou para Villa, que deu um toque por cima de Sosa e a bola foi no travessão.

Aos 15, foi a vez de Tevez finalizar. Dentro da área, o craque argentino arriscou o chute e parou em Sosa.

O gol do Independiente veio logo em seguida. Após cruzamento de Messiniti, Andrada saiu mal do gol, e Togni empurrou de cabeça, sozinho, para o fundo das redes.

O Boca voltou melhor para a etapa final. Com a vantagem, o Independiente esperava os contra-ataques, enquanto os Xeneizes ficavam com a bola. O empate veio aos 10 minutos.

Mauro Zárate, que havia acabado de entrar, cobrou falta para dentro da área e achou Zambrano. O zagueiro peruano cabeceou e não deu chances de defesa para Sosa.

Mesmo com grandes dificuldades para criar, o Boca teve a chance da vitória. Aos 47 minutos, Costa cortou a bola com a mão dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Villa bateu e Sosa defendeu.

Com o empate, o Independiente chegou aos 13 pontos e está em 2º no grupo B. Já o Boca está em 6º, com 10. Na próxima rodada, o Rojo encara o Talleres, em Córdoba, no sábado (3), às 14h. Já os comandados por Miguel Ángel Russo recebem o Defensa y Justicia, na Bombonera, no mesmo dia, às 18h30.