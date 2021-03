Bolsa Família pode ter valores de mensalidades alterados a partir de abril

Com a prorrogação do auxílio emergencial, beneficiários do Bolsa Família poderão ter orçamento reajustado a partir de abril. Isso porque, os inscritos do programa podem ter um acréscimo com cerca de R$ 100 no valor de seu benefício. Tudo vai depender das condições do cadastro.

O novo benefício distribuirá quatro parcelas nos valores de R$ 150, R$ 250 e R$ 375, conforme a composição familiar. Aproximadamente 46 milhões de pessoas serão atendidos pelo auxílio nos meses de abril, maio, junho e julho.

Reajustes na mensalidade do Bolsa Família

Segundo as condições da nova rodada do auxílio emergencial, o valor das parcelas para o segurados do Bolsa Família acompanharão estes três grupos distintos:

Valor de R$ 150: Este será destinado a famílias com apenas uma pessoa, ou seja, não há a inclusão do Bolsa Família tendo em vista a necessidade de uma configuração familiar;

Valor de R$ 250: Direcionado para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Isso significa que, quem receber R$ 190 pelo Bolsa Família poderá ter um acréscimo de R$ 60;

Valor de R$ 375: Terão direito a esta quantia, as mães solteiras. Neste caso, a correção também depende do valor que já é recebido, porém não pode ultrapassar o teto informado.

Inscrição para o recebimento

Os beneficiários, tanto do Bolsa Família quanto do auxílio emergencial 2020, não precisam se preocuparem com novos cadastros. O Ministério da Cidadania está sendo o responsável por analisar cada perfil familiar através das inscrições em ambos os programas.

O que se deve fazer é, aguardar as datas de pagamento, como é no caso dos contemplados do auxílio. O governo já liberou o calendário de pagamento dos segurados do BF, pois, este segue a programação habitual do programa.

Calendário de pagamento do Bolsa Família

O cronograma seguirá as seguintes datas: