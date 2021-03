Após estar muito perto de voltar o Flamengo e ver de perto uma reviravolta sobre a sua situação, Rafinha foi confirmado na última semana como reforço do Grêmio para 2021. Para o lateral, seu retorno à Gávea não aconteceu por conta de uma chamada ‘guerra política’ entre membros da diretoria.

Após dar sua versão sobre a negociação frustrada com o Rubro-Negro, o defensor já garantiu que seguiria a vida no futebol. Dias depois foi anunciado pelo Imortal.

Mesmo com o desejo de ter vestido novamente a camisa do Flamengo, Rafinha negou que guarde algum tipo de mágoa em relação à equipe carioca, mas garantiu que está totalmente entregue ao projeto gremista para 2021.

“Acho que já falei tudo que eu tinha para falar. Meu sentimento é de gratidão aos torcedores (do Flamengo) e ao clube. Carrego o Flamengo e o torcedor do Flamengo no meu coração. A partir de agora sou jogador do Grêmio e vou me de dedicar 100% aqui”, falou Rafinha em entrevista ao canal SBT.

“Do fundo do meu coração, sabe a mágoa que eu tenho do Flamengo? Zero. Mágoa nenhuma da diretoria. A única coisa que eu quis foi deixar claro o que realmente era. Mágoa zero. Só deixei claro o que realmente aconteceu. Mágoa zero”.

Elogiado no último fim de semana por Renato Portaluppi, Rafinha devolveu as boas palavras e apontou o treinador como um dos principais fatores para acertar com o Grêmio.

“O Renato é um cara que sempre fui fã do trabalho, é um treinador que sempre está chegando, e isso me motivou também a vir para cá, ter uma pessoa vitoriosa. Sempre é bom estar com gente que chama título. Vou ter o prazer de trabalhar com ele também”.