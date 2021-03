Bom Pra Crédito abre vagas para diversas posições

A Bom Pra Crédito, uma plataforma que oferece serviços credores e tomadores de crédito em ambiente 100% digital e inovador, anunciou a abertura de novas vagas de emprego para as áreas de Marketing, Tecnologia e Business Development.

Há chances para as posições de Gerente de Data Science, Analista de CRM Junior, Analista de SEO Pleno, Analista de CRM Pleno, Desenvolvedor FullStack Junior, Pleno e Senior, SRE Pleno, Tech Lead, entre outras. Diante de uma pandemia sem precedentes, todas as vagas oferecidas pela startup são para trabalho remoto, por tempo indeterminado.

Para garantir uma experiência ainda melhor e gerar identificação com a marca, os contratados receberão um kit de boas-vindas com materiais personalizados do Bom Pra Crédito, como mochila, caderno, caneta, camiseta e garrafa de água, além de cadeiras ergonômicas, mouse, teclado e suporte para notebook. Tudo pensado para promover mais conforto aos colaboradores onde quer que estejam, aumentando a produtividade e impulsionando a criatividade.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado, além de terem direito a benefícios exclusivos, que incluem uma semana de integração on-line e créditos extras para celebração de aniversários, tempo de empresa, datas comemorativas e conquistas do time.

Aliás, não é a toa que a empresa recebeu o selo de certificação do Great Place To Work, um título concedido às organizações indicadas por seus funcionários como um ótimo lugar para se trabalhar, uma vez que a empresa oferece também aulas virtuais de Yoga e meditação, além de acolhimento psicológico, em que cada colaborador pode se consultar com psicólogo por uma hora.

Como se inscrever

Para participar do processo seletivo e concorrer a uma das vagas disponíveis, os interessados devem acessar a página de carreiras da empresa, disponível em https://jobs.kenoby.com/bompracredito. No endereço eletrônico é possível obter mais detalhes sobre as oportunidades abertas, como requisitos e atribuições.

