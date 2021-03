Boninho revela nova regra do BBB22 sobre desistência para evitar ‘surtos’ de bêbados · .

O Big Brother Brasil 21 ainda nem terminou, mas J.B. Oliveira, o Boninho, já deu um spoiler sobre a disputa da próxima edição. Para o BBB22, o diretor do reality da Globo anunciou nesta segunda-feira (29) uma regra nova a fim de evitar surtos de participantes que tenham exagerado no álcool e queiram deixar o confinamento.

“Spoiler BBB22! Chega de mimimi. Se quiser pedir para sair é só entrar no confessionário e apertar um botão! Lógico que ele vai ficar aberto para isso de 9 da manhã às 9 da noite, porque a gente não tem paciência pra bêbado!”, escreveu Boninho no Twitter, explicando a nova norma, que serve para simplificar a vida do big boss.

A mudança tem a ver com os episódios que ocorreram no BBB21. Nesta temporada, Lucas Penteado desistiu da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão no início de fevereiro, depois de ser detonado por vários participantes e não aguentar a pressão psicológica a que estava sendo submetido. O ator deixou o jogo logo após uma festa em que ele e outros brothers exageraram na bebida.

O ex-Malhação foi único a sair do reality por iniciativa própria, mas outros confinados, por motivos diferentes, ameaçaram fazer o mesmo nesta temporada, como Projota, Karol Conká, Caio Afiune, Arthur Picoli e Gilberto Nogueira. Depois, mudaram de ideia e recuaram. Destes, o rapper e a cantora já foram eliminados.

Com vários episódios de brigas e desentendimentos na casa, medo de cancelamento e outros problemas, os diretores do reality e, especialmente, os psicólogos responsáveis por atender os participantes, têm tido muito trabalho neste ano.

