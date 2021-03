Brothers brincam no Quarto Colorido após Eliminação de Sarah: ‘Vale uma imunidade’ | casa BBB

Após a Eliminação de Sarah no BBB21, alguns brothers brincam no Quarto Colorido. Thaís sugere letras do alfabeto para que João Luiz, Viih Tube e Pocah encontrem objetos que estão espalhados pelo cômodo e são iniciados com a letra apontada. Aos risos, o brother fala que está desanimado no joguinho e a youtuber o provoca a ser mais competitivo.