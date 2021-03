Horas antes, os brothers repercutiram acontecimentos da dinâmica do Jogo da Discórdia, em que tiveram que apontar quem gostariam de bloquear e quem são os caças-like da edição. No Quarto Colorido, Thaís reforçou: “Arthur, vtzeiro”. Fiuk também deu sua opinião sobre o brother: “Não só vtzeiro. De acordo com as pessoas que foram saindo, ele foi agradando outras”. Durante a madrugada, também rolou pedido de desculpa e nova desavença foi criada.