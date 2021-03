Brothers se desesperam com ‘toque de recolher’ do big boss durante festa · .

O big boss resolveu aparecer para acabar com a festa de Gilberto Nogueira no BBB21. A voz mandou os participantes que fossem dormir no quarto do líder levarem as malas para lá imediatamente e encerrou o evento antes de o sol nascer, deixando os brothers desesperados.

Apesar de algumas festas já terem acabado antes de clarear o dia, o elenco nunca havia recebido instruções para levar as malas para o quarto do líder. Não demorou para que eles começassem a dar palpites sobre o que poderia estar acontecendo.

“Meio rude essa voz”, reclamou Fiuk. “É a Carla [Diaz] voltando”, arriscou Gilberto, apavorado. “Ah não, muito chata essa coisa de ela ficar voltando toda hora”, resmungou Sarah Andrade. “A foto dela ainda não saiu do painel”, observou Pocah. “Vai ter paredão, ela indica Fiuk, e alguém vai sair ainda hoje”, continuou o economista.

Outros foram além e arriscaram que o motivo seria o agravamento da pandemia. Após o aviso de Tiago Leifert na última terça-feira (23), os participantes ficaram em alerta. Pocah entrou na pilha e disse que queria saber como estava sua família, seus irmãos e seus sobrinhos.

Arthur Picoli se preocupou com o avô e disse que não iria dormir até saber o que estava acontecendo. “Estou com muito medo”, confessou Juliette Freire, tentando abrir o confessionário para falar com a produção. “Pelo amor de Deus, falem alguma coisa só para a gente se acalmar”, pediu ela.

“Não se desesperem, vamos parar. Se mandou levar as malas é porque querem que eles [Gilberto e Sarah] estejam com tudo lá, se pedir roupas leves e tênis. Deve ser alguma surpresa”, acalmou Camilla de Lucas, e Rodolffo Matthaus concordou.

“Cortou a minha onda”, afirmou Pocah. “É alguma coisa relacionada ao programa, não tem nada a ver com quem a gente ama”, tranquilizou Thaís Braz, após ouvir o palpite da blogueira.

“Crianças, descansem. Está tudo bem”, disse a voz, em meio ao caos dos participantes. As instruções da produção aconteceram porque haverá uma ação de café da manhã com um dos patrocinadores do programa.

Confira:

“Quem for dormir no quarto do líder deve levar suas malas, façam isso imediatamente.” Diz a voz da produção.

Os brothers se preocupam pela festa ter acabado cedo.#BBB21pic.twitter.com/dInbf0RmK2

— No Instante – A informação agora (@NoInstante_n10_) March 25, 2021

Gil e Sarah ficam se questionando o mporque a voz da produção falou no meio da festa.

“É a Carla voltando de novo.”#BBB21pic.twitter.com/lx4Nq6QbCU

— No Instante – A informação agora (@NoInstante_n10_) March 25, 2021

